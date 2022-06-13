"Принципиально решили остаться в Украине": телеведущий Григорий Решетник доверил свою историю Музею "Голоса Мирных"

Григорий Решетник спасал родителей из Николаева и своими глазами видел последствия зверств РФ в Ирпене

Телеведущий Григорий Решетник остался с семьей в Украине, несмотря на войну / Фото: Коллаж: Сегодня, ГСЧС Украины

В первые дни войны семья телеведущего Григория Решетника находилась в Киеве, надеясь, что долго этот ужас не продлится. Потом они все же уехали в Ивано-Франковск.

По закону, как многодетный отец, Григорий мог выехать за границу и вывезти семью, но все остались на Родине.

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"Мы приняли принципиальное решение, которое должно оставаться в Украине. Да, нашим детям страшно, но именно здесь мы можем помогать людям", – признался Григорий.

Каждый воюет на своем фронте

Сначала телеведущий чувствовал определенную вину из-за того, что уехал на запад страны. Но, когда вышел на прогулку с детьми, к нему начали подходить люди, которые благодарили за то, что Григорий в Украине рядом с ними. Тогда он понял: каждый воюет на своем фронте и должен делать то, что ему лучше всего удается.

Он решил помогать жителям Украины и как публичный человек рассказывать и показывать правду о войне:

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занимался эвакуацией из горячих точек;

координировал спасение собственных родителей из Николаева, где они были под обстрелами и без связи;

поехал в Ирпень, чтобы увидеть то, что там произошло, и поделиться кадрами через соцсети.

"Я свято верю, что мы все отстроим, и эти испытания делают нас еще крепче", – убежден телеведущий.

Истории украинцев

Многодетный отец рассказал о том, как трое его сыновей реагируют на события войны, и дал советы по поддержке детей. А еще – поделился своей верой в великую победу Украины. Смотрите и слушайте историю Григория по ссылке.

Свою историю телеведущий доверил Музею Голоса Мирных Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

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Рассказать свою историю может каждый, сделать это можно так:

напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;

посетите портал Музея и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

обратитесь на бесплатную горячую линию 0-800-509-001.

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