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Допомога під час війни: жителям Миколаївської області передали їжу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 травня, 11:08
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Продуктові набори роздають тим, хто найбільше їх потребує
Жителі Миколаївщини отримали найнеобхідніше
Жителі Миколаївщини отримали найнеобхідніше / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Миколаївська область залишається однією з найгарячіших точок нашої країни, де мешканці постійно страждають від обстрілів.

Часто місцевим жителям просто нема за що купити базові харчові продукти. Особливо, коли йдеться про найвразливіші категорії населення, що потребують підтримки.

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Для того, щоби допомогти людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, Фонд Ріната Ахметова передав партію гуманітарної допомоги до Миколаївщини. Продуктові набори насамперед отримали ті, кому й у мирний час було непросто жити, а тепер доводиться виживати.

Порятунок життів

Загалом Фонд уже передав жителям Миколаївщини понад 5 тисяч наборів із харчовими продуктами.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

Раніше ми писали, що Донецька область отримала партію медикаментів від Фонду Ріната Ахметова. Проєкт "Рятуємо життя" розширює стратегічну співпрацю з Німеччиною.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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