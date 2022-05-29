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Помощь во время войны: жителям Николаевской области передали еду

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 мая, 11:08
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Продуктовые наборы раздают тем, кто больше всего в них нуждается
Жители Николаевщины получили самое необходимое
Жители Николаевщины получили самое необходимое / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Николаевская область остается одной из самых горячих точек нашей страны, где жители постоянно страдают от обстрелов.

Часто местным жителям просто не за что купить базовые продукты питания. Особенно, когда речь идет о самых уязвимых категориях населения, нуждающихся в поддержке.

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Для того чтобы помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, Фонд Рината Ахметова передал партию гуманитарной помощи Николаевщине. Продуктовые наборы, прежде всего, получили те, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать.

Спасение жизней

В целом Фонд уже передал жителям Николаевской области более 5 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Отметим, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

Ранее мы писали, что Донецкая область получила партию медикаментов от Фонда Рината Ахметова. Проект "Спасаем жизнь" расширяет стратегическое сотрудничество с Германией.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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