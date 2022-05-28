Допомога під час війни: Донецька область отримала партію медикаментів

Партію гуманітарної допомоги відправив Фонд Ріната Ахметова

З початку війни Фонд систематично допомагає українцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Активні бойові дії на Донеччині не тільки порушили основні ланцюги поставки ліків до медичних закладів, але й загалом суттєво ускладнили їхнє функціонування. Сьогодні лікарні області вкрай гостро потребують додаткових лікарських засобів і препаратів.

Днями Фонд Ріната Ахметова передав до Покровської лікарні понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів. Серед них — знеболювальні, антибіотики, препарати для зміцнення й нормалізації серцево-судинної системи тощо. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів регіону під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

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"Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за надання надважливої гуманітарної допомоги та за підтримку людей загалом. Ми отримали саме ті препарати, яких найбільше потребували", — каже Інеса Остряніна, директорка КП "ЦПМСД" Покровської міської ради Донецької області.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова більше 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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