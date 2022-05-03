Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Life

Допомога кожному потерпілому – як рятують українців під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 14:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, скільки українців вже отримали руку допомоги від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя"
28 105 людей вже отримали допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя"
28 105 людей вже отримали допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя" / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Протягом двох місяців 28 105 людей вже отримали допомогу від гуманітарного проєкту "Рятуємо життя". Завдяки пожертвам майже семи десятків компаній зі всього світу в постраждалі від війни регіони України було доставлено 1644 тонни пакунків – продуктів, товарів першої необхідності, засобів гігієни та медикаментів для лікарень.

З них було доставлено на розподільчий центр у Запоріжжі – 650 тонн, 532 приїхало у Кривий Ріг, 255 – в Кам’янське, а 207 – в Дніпро. У центрах товари формуються у гуманітарні набори, а звідти допомога розподіляється в міста та громади, які потребують негайної підтримки.

Реклама

Так, гуманітарний вантаж вже надійшов до Лозуватської, Глеюватської, Широківської, Карпівської, Новолатівської громад Дніпропетровщини, а також Петрівської громади, що на Кіровоградщині. Допомагає ініціатива бізнесів SCM і в зоні активних бойових дій на Донбасі.

"Рятуємо життя" вже передав 13 тисяч наборів гуманітарної допомоги жителям Покровська, ще 6 тисяч — у місто Авдіївка.

Реклама

Пріоритетно допомогу отримують соціально незахищені верстви населення – багатодітні сім’ї, одинокі матері, діти з інвалідністю, вимушені переселенці та родини, які постраждали від війни. Одна з головних цілей проєкту на найближчий час – досягти щомісячної підтримки наборами 100 тисяч українців. За допомогою донорів організації вже зібрано майже половину коштів від необхідних – 749 тис. євро.

Також з цих гуманітарних вантажів в прифронтових містах формується стратегічний запас на випадок загострення ситуації з постачанням. На це основні донори проєкту – Метінвест і ДТЕК – вже виділили 5,26 млн євро з 6,2 необхідних.

Реклама

Діяльність гуманітарної ініціативи високо оцінили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерство інфраструктури, військово-цивільні адміністрації Донецької області та м. Авдіївка, Запорізька міськрада.

Нагадаємо, фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

"Сьогодні" також писали про онлайн-музей "Голоси Мирних", і розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров "24 лютого стало ясно, що далі ховати голову в пісок неможливо" – Ігор Волобуєв Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Допомога кожному потерпілому – як рятують українців під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38414.72

Cardano (ADA)

0.79

Bitcoin Cash (BCH)

287.05

Ethereum Classic (ETC)

27.48

Litecoin (LTC)

100.4

Theta (THETA)

2.35

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти