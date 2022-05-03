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Помощь каждому пострадавшему – как спасают украинцев во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 мая, 14:33
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Рассказываем, сколько украинцев уже получили руку помощи от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"
28 105 людей уже получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"
28 105 людей уже получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В течение двух месяцев 28 105 людей уже получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Благодаря пожертвованиям почти семь десятков компаний со всего мира в пострадавшие от войны регионы Украины были доставлены 1644 тонны пакетов – продуктов, товаров первой необходимости, средств гигиены и медикаментов для больниц.

Из них было доставлено на распределительный центр в Запорожье – 650 тонн, 532 приехало в Кривой Рог, 255 – в Каменское, а 207 – в Днепр. В центрах товары формируются в гуманитарные наборы, а оттуда помощь распределяется в города и общины. нуждающихся в немедленной поддержке.

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Так, гуманитарный груз уже поступил в Лозоватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолатовскую общин Днепропетровщины, а также Петровскую общину Кировоградской области. Помогает инициатива бизнеса SCM и в зоне активных боевых действий на Донбассе.

"Спасаем жизнь" уже передал 13 тысяч наборов гуманитарной помощи жителям Покровска, еще 6 тысяч – в город Авдеевка.

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Приоритетную помощь получают социально незащищенные слои населения – многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, вынужденные переселенцы и семьи, пострадавшие от войны. Одна из главных целей проекта на ближайшее время – достичь ежемесячной поддержки наборами 100 тысяч украинцев. С помощью доноров организации уже собрано около половины средств от необходимых – 749 тыс. евро.

Также из этих гуманитарных грузов в прифронтовых городах формируется стратегический запас на случай обострения ситуации со снабжением. На это основные доноры проекта – Метинвест и ДТЭК – уже выделили 5,26 млн евро из 6,2 необходимых.

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Деятельность гуманитарной инициативы высоко оценили Министерство по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам, Министерство инфраструктуры, военно-гражданские администрации Донецкой области и г. Авдеевка, Запорожский горсовет.

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Сегодня" также писали о онлайн-музей "Голоса Мирных" , и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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