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Допомогли вже 500 українцям: як працює Центр реабілітації та реінтеграції від Метінвест

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 14:37
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Ксенія Сухова розповіла, що Центри реабілітації та реінтеграції з'являться і у інших містах України
Як працює Центр реабілітації та реінтеграції
Як працює Центр реабілітації та реінтеграції / Фото: Фонд Ріната Ахметова

За 6 днів свого існування Центр реабілітації та реінтеграції компанії Метінвест, відкритий у Запоріжжі, допоміг уже півтисячі українців. Беручи до уваги велику кількість людей, які потребують допомоги, такі Центри будуть відкриті і у інших містах України.

Про це розповіла координатор Центру Ксенія Сухова.

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"За 6 днів майже 400 людей звернулися до Центру по допогу з працевлаштування, 100 людей — за медичною допомогою, понад 50 — за психологічною косультацією. Зважаючи на велику кількість людей, які потребують допомоги, ми розглядаємо можливість відкриття таких центрів у інших містах України, а також розширення переліку послуг та допомоги, яку ми можемо надавати людям", – розповіла вона.

За словами Сухової, допомогу у Центрі надають не тільки співробітникам компанії, але й усім українцям, які опинилися у складних життєвих умовах через війну з Росією.

"Компанія Метінвест дуже хоче допомогти людям пережити горе, яке нас спіткало. Російська федерація багатьом українцям зруйнувала ціле життя — люди залишилися без домівок, без роботи без рідних та близьких. Тому мета цього Центру – допомогти людям пережити трагедію, адаптуватися та інтегруватися у нове життя", – пояснює Сухова.

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За її словами, у Центрі працюють також з дітьми — тут їм надають кваліфіковану психологічну допомогу та проводять групову арт-терапію. Тут також можна залишити дитину на час, який необхідний батькам, наприклад, щоб оформити потрібні документи або ознайомитися з вакансіями.

"Люди можуть за допомогою Центру знайти роботу — тут надають вакансії не тільки та підприємствах Метінвест, але й у інших компаніях. Інколи відбувається перенавчання людей — для того, щоб вони могли працевлаштуватися і почати нове життя", – розповіла Сухова.

Як відомо, компанія Метінвест облаштувала у містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців з гарячих точок. Тут людям надають одяг, гаряче харчування, товари першої необхідності.

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Також Метінвест, спільно з компанією ДТЕК та у координації з Фондом Ріната Ахметова, створив Гуманітарний проект "Рятуємо життя", який закупив вже 100 вагонів продуктів харчування: всі вони будуть роздані українцям, які зараз потребують допомоги.

"Сьогодні" також писали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців і розповідали про онлайн-музей "Голоса Мирних".

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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