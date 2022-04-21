Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Life

Ще двом регіонам протянули руку допомоги – що і де отримали українці

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Роозповідаємо, яку допомогу отримали люди від Групи Метінвест та ДТЕК в координації з Фондом Ріната Ахметова
Які населені пункти отримали допомогу
Які населені пункти отримали допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

1600 наборів гуманітарної допомоги надійшло до Лозуватської, Глеюватської, Широківської, Карпівської, Новолатівської та Петрівської територіальних громад Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Допомога надійшла в рамках проєкту "Рятуємо життя", що реалізується Групою Метінвест та ДТЕК в координації з Фондом Ріната Ахметова.

Реклама

Набори отримають соціально незахищені категорії населення, серед яких багатодітні сім’ї, одинокі матері, діти з інвалідністю, а також вимушені переселенці та родини, які постраждали від війни.

До гуманітарних наборів увійшли продукти харчування тривалого зберігання. Це каші, макарони, консерви, згущене молоко, олія, цукор та борошно. Склад рекомендований ВООЗ із огляду на його енергетичну цінність.

Криворізький розподільчий центр Метінвесту у найближчий час планує передати до військової адміністрації Кривого Рогу та територіальних громад ще більше 14 тис продовольчих наборів.

Реклама

"На ЦГЗК формуємо та відвантажуємо продуктові набори для міста та інших громад, для тих людей, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. Працюємо разом із військовою адміністрацією, керівниками тергромад – формуємо потребу, вирішуємо логістичні питання. Окрім того, волонтери криворізьких підприємств Метінвесту с початку війни зібрали понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Це теплий одяг, ковдри та постільна білизна, ліки, засоби гігієни, продукти та питна вода. Усе передаємо до районних гуманітарних штабів", – розповів Дмитро ШЕВЧИК, генеральний директор Центрального ГЗК.

Нагадаємо, що мета проєкту "Рятуємо життя" – запобігання гуманітарної катастрофи. Для цього бізнеси SCM разом із міжнародними партнерами організували закупівлю, доставку та передачу містам їжі, води й товарів першої необхідності.

"Сьогодні" також писали, як працює Центр реабілітації та реінтеграції у Запоріжжі та розповідали про онлайн-музей пам'яті "Голоса Мирних".

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Шойгу та його ядерна валізка. Чому міністр оборони Росії таємниче зник на 39 днів? Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Бізнес за 5 тисяч доларів – найкращі ідеї своєї справи в Україні Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.68

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42480.82

Cardano (ADA)

0.96

Bitcoin Cash (BCH)

339.95

Ethereum Classic (ETC)

37.37

Litecoin (LTC)

112.47

Theta (THETA)

3.47

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти