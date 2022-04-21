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Еще двум регионам протянули руку помощи – что и где получили украинцы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 14:55
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Рассказываем, какую помощь получили люди от Группы Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова
Какие населенные пункты получили помощь
Какие населенные пункты получили помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

1600 наборов гуманитарной помощи поступило в Лозоватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолатовскую и Петровскую территориальных общин Днепропетровской и Кировоградской областей.

Помощь поступила в рамках проекта "Спасаем жизнь", реализуемого Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

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Наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, а также вынужденные переселенцы и пострадавшие от войны семьи.

В гуманитарные наборы вошли продукты питания длительного хранения. Это каши, макароны, консервы, сгущенка, масло, сахар и мука. Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

Криворожский распределительный центр Метинвеста в ближайшее время планирует передать в военную администрацию Кривого Рога и территориальные общины еще больше 14 тыс. продовольственных наборов.

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"На ЦГОК формируем и отгружаем продуктовые наборы для города и других общин, для тех людей, кто сегодня больше нуждается в помощи. Работаем вместе с военной администрацией, руководителями тергромад – формируем потребность, решаем логистические вопросы. Кроме того, волонтеры криворожских предприятий Метинвеста с начала войны собрали более 20 тонн гуманитарной помощи. Это теплая одежда, одеяла и постельное белье, лекарства, средства гигиены, продукты и питьевая вода. Все передаем в районные гуманитарные штабы", – рассказал Дмитрий ШЕВЧИК, генеральный директор Центрального ГОКа.

Напомним, что цель проекта "Спасаем жизнь" – предотвращение гуманитарной катастрофы. Для этого бизнес SCM вместе с международными партнерами организовали закупку, доставку и передачу городам пищи, воды и товаров первой необходимости.

"Сегодня" также писали, как работает Центр реабилитации и реинтеграции в Запорожье и рассказывали о онлайн-музей памяти "Голоса Мирных".

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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