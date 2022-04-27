Мешканці Авдіївки отримають черговий транш гуманітарної допомоги

Група Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова продовжують підтримувати мешканців Авдіївки, які страждають від агресії РФ проти України. Чергова допомога в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя" надійшла до міста.
Транш у кількості близько 20 тонн речей першої потреби, продуктів і бутельованої питної води. Продукти та засоби гігієни керівництво Авдіївки планує розподілити по бомбосховищах, де наразі укриваються від обстрілів авдіївці, котрі залишилися в місті.
Нагадаємо, Метінвест, ДТЕК і Фонд Ріната Ахметова вже передав більш як шість тисяч продуктових наборів мешканцям Авдіївської громади. Допомогу отримали соціально незахищені категорії населення, а також ті, хто залишився в місті.
До набору ввійшли такі продукти:
- макарони;
- борошно;
- крупи;
- олія;
- консерви;
- цукор;
- згущене молоко.
Склад рекомендований ВООЗ з огляду на його енергетичну цінність.
Раніше Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова передав до Авдіївської лікарні протизапальні, знеболювальні та кровоспинні препарати, антибіотики й хірургічні інструменти.