Переселенці з Маріуполя отримають гуманітарну допомогу

Фонд Ріната Ахметова передав ще понад 1,2 тисячі продуктових наборів для переселенців із Маріуполя
Війна розділила життя мільйонів людей на "до" та "після". Багато хто був змушений покинути свої рідні домівки у пошуках безпечнішого місця. Серед них – тисячі маріупольців, які евакуювалися до Запоріжжя.
Фонд Ріната Ахметова систематично доставляє до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі гуманітарну допомогу для вимушених переселенців із Маріуполя. Наразі Фонд передав чергову партію з понад 1,2 тисячею продуктових наборів.
Загалом Фонд Ріната Ахметова вже направив до центру понад 12 тисяч наборів із продуктами харчування для маріупольців. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Зауважимо, що допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.