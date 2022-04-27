Жители Авдеевки получат очередной транш гуманитарной помощи

Группа Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова передали около 20 тонн вещей первой потребности, продуктов и бутылированной питьевой воды

Жители Авдеевки получили гуманитарную помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова продолжают поддерживать жителей Авдеевки, страдающих от агрессии РФ против Украины. Очередная помощь в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" поступила в город.

Транш в количестве около 20 тонн вещей первой потребности, продуктов и бутылированной питьевой воды. Продукты и средства гигиены руководство Авдеевки планирует распределить по бомбоубежищам, где сейчас укрываются от обстрелов оставшиеся в городе авдеевцы.

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Напомним, Метинвест, ДТЭК и Фонд Рината Ахметова уже передал более шести тысяч продуктовых наборов жителям Авдеевской общины. Помощь получили социально незащищенные категории населения, а также оставшиеся в городе.

В набор вошли следующие продукты:

макароны;

мука;

крупы;

масло;

консервы;

сахар;

сгущенное молоко.

Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

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Ранее Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова передал в Авдеевскую больницу противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антибиотики и хирургические инструменты.