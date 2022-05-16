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Украинские бойцы получили очередную партию бронежилетов от компании Метинвест

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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16 мая, 17:07
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"То, что нам нужно" – украинские бойцы получили очередную партию броников от Метинвеста
Украинские военные подтверждают: бронежилеты от "Метинвеста" надежны
Украинские военные подтверждают: бронежилеты от "Метинвеста" надежны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные получили партию бронежилетов от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Это очередной транш из партии в 100 тыс. бронежилетов, которые компания закупила и снабдила материалами для изготовления. Об этом заявил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

"Эта помощь – часть системной поддержки, которую оказывает компания "Метинвест" Рината Ахметова. Сегодня мы привезли 100 бронежилетов и 20 касок. Военные обратились к нам с просьбой предоставить средства защиты, и мы немедленно предоставили им все, что необходимо", – рассказал он .

По его словам, на предприятиях "Метинвеста" налажено системное производство бронеплит, компания заказывает плитоноски, комплектует бронежилеты и передает украинским военным.

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"Все бронежилеты проходят проверку, они отстреливаются военными и выдерживают калибры 5,45 и 7,62, поэтому отвечают всем нормам и стандартам", – сообщил он.

Украинские военные подтверждают: бронежилеты надежны, а это самое главное.

"Хорошие броники, хорошо держат. Именно то, что нам сейчас нужно", – говорит один из десантников, получавший партию.

Напомним, за 70 дней войны компания "Метинвест" направила более 1,2 млрд гривен на нужды украинской армии и мирных жителей. Помощь компании охватывает много направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.

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