Високий рівень захисту: військові отримали партію бронежилетів українського виробництва

Пластини та амуніцію виробляють в Україні на заводах – щотижня по 1000 одиниць

Українські підприємства виготовляють амуніцію для ЗСУ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські військові отримали нову партію бронежилетів від компанії Метінвест Ахметова та Новинського.

Генеральний директор компанії Юрій Риженков передав їх 46 бригаді ДШВ.

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"Ці бронежилети повністю вітчизняного виробництва: пластини виготовлені на заводах Метінвест, самі бронежилети виготовлені в Україні. Це черговий крок компанії Метінвест та наших акціонерів Ріната Ахметова та Вадима Новинського для допомоги збройним силам України", – Розповів Риженков.

Пластини – високого рівня захисту:

витримують попадання калібрів 7,62, і 5,45;

захищають від куль підвищеного пробивання.

Об'єми виробництва

Загалом компанія передасть сталі на 90 тисяч бронежилетів. Виробництво пластин на підприємствах Метінвест досягло вже двох тисяч на тиждень – це 1000 бронежилетів. У планах підвищити цю цифру у кілька разів.

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"Нарощуватимемо виробництво до кількох тисяч на тиждень, і передаватимемо їх військовим. Технологію нам довелося виробити, тому що історично підприємства не займалися виплавкою бронесталі", – поділився Риженков.

За його словами, тепер компанія може виготовляти бронесталь на багатьох підприємствах. Виробництво не сконцентроване на одному заводі.

Допомога під час війни

За 70 днів війни Метінвест Ахметова та Новинського направила 1,2 мільярда гривень на допомогу Україні та українцям. Компанія:

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закуповує харчові продукти для громадян;

надає засоби захисту для української армії та ТРО – бронежилети, каски, аптечки;

допомагає місцевій владі зводити укріплення та облаштовувати бомбосховища.

Крім того, компанія закупила та передала українським лікарням медпрепаратів на суму понад 50 млн грн. Українським бійцям надала понад 100 одиниць різної техніки.

"Сьогодні" також писали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців, і розповідали про онлайн-музей "Голосу мирних".