Рятують життя: як український гумпроєкт допомагає українцям під час війни

Гумпроєкт "Рятуємо життя" зібрав майже 1,3 млн євро на допомогу українцям

До різних регіонів країни направили майже 57 тис. наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" з моменту свого створення зібрав майже 1,3 млн євро на гуманітарну допомогу мешканцям постраждалим регіонам України. Це дало змогу направити до різних регіонів України майже 57 тисяч наборів першої необхідності.

Згідно зі звітом проєкту, опублікованому на сайті SCM, наразі його підтримують майже 90 донорів і партнерів – з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, ОАЕ та інших країн. Вони передали проєкту понад 1,3 млн євро у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги.

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Як відомо, проєкт "Рятуємо життя" був створений Групою Метінвест і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова. Вони вже направили на допомогу проєкту більше 6,5 млн євро.

Меморандум про співпрацю з Німеччиною

Днями проєкт підписав Меморандум про співпрацю з Координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини.

У межах угоди планується надходження 200 тонн харчових продуктів і предметів першої потреби щомісячно. Завдяки цьому партнерству приблизно 30000 мешканців постраждалих регіонів зможуть жити більш якісно та не боятися голоду.

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Раніше ми розповідали, де українці можуть отримати гуманітарну допомогу в Києві, а також писали, як Фонд Рината Ахметова допомагає українцям під час війни.