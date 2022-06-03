Hub
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 📆 100 дней войны 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Экономика

100 дней войны: как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июня, 16:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За три месяца гуманитарную помощь от фонда получили 1,1 миллиона человек
Фонд Рината Ахметова передает украинцам продуктовые наборы и медикаменты, а также оказывает психологическую помощь
Фонд Рината Ахметова передает украинцам продуктовые наборы и медикаменты, а также оказывает психологическую помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сто дней назад началось полномасштабное российское вторжение в Украину. Упорная борьба с врагом продолжается – наш народ каждый день приближает победу. Все это время Фонд Рината Ахметова сосредотачивает усилия и ресурсы на помощи наиболее уязвимым категориям населения и внутренне перемещенным лицам.

За 100 дней войны Фонд передал для жителей Украины более 600 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 187 тысяч продуктовых наборов. В целом гуманитарная помощь от Фонда охватила более 1,1 миллиона человек.

Реклама

Важной частью работы Фонда является психологическая поддержка вынужденных переселенцев из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1480 лицам.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

Реклама

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Почему предоставление гражданства Украины Невзорову держали в тайне? Мы узнали подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Нафтогаз" установил новый тариф для миллионов украинцев – кого это касается София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29723.86

Cardano (ADA)

0.55

Bitcoin Cash (BCH)

182.86

Ethereum Classic (ETC)

21.69

Litecoin (LTC)

62.3

Theta (THETA)

1.19

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять