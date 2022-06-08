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Метінвест передав Головному управлінню розвідки 120 дронів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 червня, 17:57
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Квадрокоптери допоможуть виявляти диверсійно-розвідувальні групи ворога на відстані від 15 до 30 км
Розвідники отримали 120 дронів від компанії Метінвест / Фото: Ілюстративне фото gur.gov.ua. Колаж: Сьогодні
Розвідники отримали 120 дронів від компанії Метінвест / Фото: Ілюстративне фото gur.gov.ua. Колаж: Сьогодні

В ГУР отримали партію у сто двадцять сучасних квадрокоптерів. Літальні пристрої передала компанія "Метінвест" Ахметова та Новінського. Це вже третя поставка: всього компанія передала українським бійцям дронів на понад 500 тисяч доларів.

Частина моделей, яку отримали розвідники, оснащена тепловізорами з дальністю польоту до 30 км, частина – простіші, радіусом до 15 км. Головне завдання дрона – виявлення диверсійно-розвідувальних груп, які рухаються у бік наших воїнів. Коштує такий – як новий легковик бізнес-класу, і вже зовсім скоро всі вони будуть на передовій.

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"Затягувати і утримувати з якоюсь бюрократичною метою ніхто цю партію не буде, логістичні маршрути відпрацьовані. Але "Метінвест" не просто виділив кошти, а й взяв на себе питання організації, логістики, пошуку, постачання. Це великий шмат роботи, який полегшує завдання для Збройних сил і для української розвідки", – пояснює Андрій Юсов, представник пресслужби Головного управління розвідки МОУ.

Через напад Росії дрони, а особливо великими партіями, стали дефіцитом навіть у світі. Шукати їх почали ще два місяці тому, розповідають у "Метінвест". А щойно ті через океан дісталися України, їх одразу доправили до наших вояків.

"Це третя поставка саме на розвідку, також ми поставляємо дрони на Сухопутні війська. Всього на сьогодні ми передали більше двохсот дронів різного типу, більше ніж на п’ятсот тисяч доларів. Тому що позиція акціонера, Ріната Ахметова, – в будь-який спосіб допомагати армії", – розповів Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу компанії "Метінвест".

Як відомо, за 100 днів війни компанія "Метінвест" направила на допомогу Україні та українцям понад 1,5 мільярда гривень.

Компанія передала українським сухопутним військам понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

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А Головне управління розвідки МОУ раніше отримало 1000 спецкомплектів сучасного оснащення для ефективного виконання тактичних завдань.

Також Метінвест розпочав виробництво бронепластин: компанія направить бійцям понад 100 тис. бронежилетів.

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