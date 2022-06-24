Енергетики відновлюють світло на Донеччині: де найскладніша ситуація

Енергетики розповіли про відновлення світла на Донеччині, яка страждає від обстрілів окупантів

Енергетики продовжують роботу у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Аварійно-ремонтні бригади енергетиків менше ніж за добу повернули світло для 7 тис. родин, чиї домівки були знеструмлені через ворожі обстріли на Донеччині.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Попри важку ситуацію в Донецькому регіоні, де точаться бойові дії, ремонтні бригади змогли відновити електроживлення у 18 населених пунктах Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Знову зі світлом – понад 7 тисяч домогосподарств", – повідомили в компанії.

Зокрема енергетики менше ніж за добуповернули світло для 5 тис. родин Селидівської громади на Донеччині, яку напередодні ворог обстріляв з важкого озброєння.

Наразі без світла 323 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки:

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Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Дізнайтесь у нашому матеріалі, як Україна може допомогти ЄС позбутися енергетичної залежності від Росії. Також ми писали, як ДТЕК відновлював інфраструктуру на Київщині після війни.