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Україна може допомогти ЄС позбутися енергетичної залежності від Росії: в ДТЕК пояснили як

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 червня, 11:44
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Українська електроенергія стане рятівним кругом для країн Європи
Європа може спокійно відмовитися від ресурсів з РФ, адже є альтернатива
Європа може спокійно відмовитися від ресурсів з РФ, адже є альтернатива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Експорт електроенергії з України допоможе Європейському союзу позбутися енергетичної залежності від Росії.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в Брюсселі на форумі Power Summit 2022.

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"Зараз найактуальніше питання – як позбутися залежності від російських енергоносіїв і як Європі відірватися від такого ненадійного партнера. Україна є частиною цього рішення", – зазначив глава ДТЕК.

Тімченко наголосив, що Україна має величезні можливості для розвитку відновлюваних джерел, які могли б експортуватися до ЄС, що повністю відповідає політиці ЄС щодо чистої енергії та декарбонізації.

"Геополітичний світовий порядок змінився 24 лютого, що стало кінцем європейської енергетичної наївності. Я вважаю, що тепер усі розуміють, що було помилкою вважати геополітику та енергетику різними сферами. ЄС, Україна – ми всі живемо в новій реальності", – додав гендиректор компанії.

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Нагадаємо, 16 березня 2022 року Україна приєдналася до єдиної енергомережі ЄС. За оцінками експертів, у перспективі Україна може експортувати до ЄС до 7,7 ГВт електроенергії, що дозволить замістити до 20 млрд кубометрів російського газу.

Наразі експорт електроенергії в Європу здійснює компанія ДТЕК Ріната Ахметова, що забезпечує надходження в Україну валютної виручки.

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