Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Энергетики восстанавливают свет в Донецкой области: где самая сложная ситуация

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 13:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Энергетики рассказали о восстановлении света в Донецкой области, страдающей от обстрелов оккупантов
Энергетики продолжают работу в Донецкой области
Энергетики продолжают работу в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков меньше, чем за сутки вернули свет для 7 тыс. семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

"Несмотря на тяжелую ситуацию в Донецком регионе, где идут боевые действия, ремонтные бригады смогли возобновить электропитание в 18 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом – более 7 тысяч домохозяйств", – сообщили в компании.

В частности, энергетики менее чем за сутки вернули свет для 5 тыс. семей Селидовской общины в Донецкой области, которую накануне враг обстрелял из тяжелого вооружения.

Пока без света 323 населенных пункта Донецкая область. Самые сложные направления:

Реклама
  • Славянский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Узнайте в нашем материале, как Украина может помочь ЕС избавиться энергетической зависимости от России. Также мы писали, как ДТЭК восстанавливал инфраструктуру в Киевской области после войны.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов В Херсоне взорвали авто известного коллаборанта (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева AliExpress не отправляет посылки некоторых клиентов "Новой почты" – что происходит София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

История героя
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21208.36

Cardano (ADA)

0.5

Bitcoin Cash (BCH)

119.96

Ethereum Classic (ETC)

16.57

Litecoin (LTC)

56.39

Theta (THETA)

1.37

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять