Энергетики восстанавливают свет в Донецкой области: где самая сложная ситуация

Энергетики рассказали о восстановлении света в Донецкой области, страдающей от обстрелов оккупантов

Энергетики продолжают работу в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков меньше, чем за сутки вернули свет для 7 тыс. семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Несмотря на тяжелую ситуацию в Донецком регионе, где идут боевые действия, ремонтные бригады смогли возобновить электропитание в 18 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом – более 7 тысяч домохозяйств", – сообщили в компании.

В частности, энергетики менее чем за сутки вернули свет для 5 тыс. семей Селидовской общины в Донецкой области, которую накануне враг обстрелял из тяжелого вооружения.

Пока без света 323 населенных пункта Донецкая область. Самые сложные направления:

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Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Узнайте в нашем материале, как Украина может помочь ЕС избавиться энергетической зависимости от России. Также мы писали, как ДТЭК восстанавливал инфраструктуру в Киевской области после войны.