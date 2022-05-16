Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Економіка

ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 травня, 13:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Збройні сили України отримали необхідний в умовах війни транспорт від бізнесу
ДТЕК передав автомобілі для ЗСУ
ДТЕК передав автомобілі для ЗСУ / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

З початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Реклама

Зазначається, що компанія продовжує надавати всебічну підтримку ЗСУ та силам територіальної оборони, організовуючи купівлю та доставку необхідних засобів захисту, продуктів харчування та передаючи транспортні засоби.

"Допомога Україні та українцям – наш пріоритет. Це послідовна позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, яку він висловлює з 2014 року. Ми завжди будемо надавати необхідну підтримку українській армії та зробимо все від себе залежне, щоб зупинити воєнну агресію проти нашої країни", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, підприємства Ріната Ахметова та його благодійний фонд з початку повномасштабної війни передали понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надали допомогу населенню, що постраждало від війни.

Реклама

Раніше ми розповідали, що ДТЕК запустив проєкт для підтримки багатодітних сімей, і писали, що компанія спільно з Фондом Ріната Ахметова передали 27 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для жителів Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Команди українською вивчив за місяць – пес із Росгвардії служить у ЗСУ Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Пенсійний фонд створив мобільний додаток – що доступно українцям Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Віддав життя, рятуючи побратимів… Микола Володимирович Цюрик - солдат ЗСУ з міста Камінь-Каширський, Волинь. На війні - з перших днів. Загинув під час бойового завдання: дав можливість побратимам відступити, прикривши їх від ворога. Його так шанували в рідному містечку, що оголосили триденну жалобу. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
Слава Україні!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.38

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29632.69

Cardano (ADA)

0.56

Bitcoin Cash (BCH)

199.39

Ethereum Classic (ETC)

20.77

Litecoin (LTC)

66.05

Theta (THETA)

1.32

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти