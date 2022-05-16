ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі

Збройні сили України отримали необхідний в умовах війни транспорт від бізнесу

ДТЕК передав автомобілі для ЗСУ / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

З початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, що компанія продовжує надавати всебічну підтримку ЗСУ та силам територіальної оборони, організовуючи купівлю та доставку необхідних засобів захисту, продуктів харчування та передаючи транспортні засоби.

"Допомога Україні та українцям – наш пріоритет. Це послідовна позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, яку він висловлює з 2014 року. Ми завжди будемо надавати необхідну підтримку українській армії та зробимо все від себе залежне, щоб зупинити воєнну агресію проти нашої країни", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, підприємства Ріната Ахметова та його благодійний фонд з початку повномасштабної війни передали понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надали допомогу населенню, що постраждало від війни.

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Раніше ми розповідали, що ДТЕК запустив проєкт для підтримки багатодітних сімей, і писали, що компанія спільно з Фондом Ріната Ахметова передали 27 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів для жителів Миколаївської, Дніпропетровської і Запорізької областей.