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ДТЕК запустив проєкт для підтримки багатодітних сімей

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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6 травня, 15:52
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Кожен охочий має можливість подарувати світло багатодітній родині. Розказуємо, як це зробити
Електроенергію для багатодітних сімей може оплатити кожен бажаючий
Електроенергію для багатодітних сімей може оплатити кожен бажаючий / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Постачальник електроенергії Yasno (входить до Групи ДТЕК) створив функцію підтримки донатами багатодітних сімей, які не мають змоги розрахуватися за електроенергію самостійно.

Про це йдеться в повідомленні компанії Yasno.

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"Якщо ви маєте змогу і бажання допомогти українцям, які потребують підтримки під час дії воєнного стану, ми створили таку можливість. Ваш внесок на особовий рахунок по електроенергії багатодітної сім’ї дозволить їм вирішити одну з базових та найважливіших потреб – ви подаруєте світло, яке необхідне у кожному домі", – зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, для участі в проєкті необхідно обрати суму, яку готові внести, а особовий рахунок клієнта, на який вона буде зарахована, система визначить автоматично серед тисяч багатодітних сімей.

Надіслані кошти будуть використані виключно для оплати за спожиту електроенергію, а кількість таких донатів необмежена.

Нагадаємо, енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у лютому-березні безкоштовно поставив військовим установам та лікарням електроенергію на суму 75 млн грн. Загалом безплатну електроенергію отримували близько 150 установ. Це, зокрема, "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", "Курахівська міська лікарня" та інші.

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