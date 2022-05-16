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ДТЭК передал защитникам Украины 142 автомобиля

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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16 мая, 13:22
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Вооруженные силы Украины получили необходимый в условиях войны транспорт от бизнеса
ДТЭК передал автомобили для ВСУ
ДТЭК передал автомобили для ВСУ / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С начала войны группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова передала защитникам Украины из собственного автопарка 142 транспортных средства, в числе которых внедорожники и микроавтобусы.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку ВСУ и силам территориальной обороны, организовывая покупку и доставку необходимых средств защиты, продуктов питания и передавая транспортные средства.

"Помощь Украине и украинцам – наш приоритет. Это последовательная позиция нашего акционера Рината Ахметова, которую он выражает с 2014 года. Мы всегда будем оказывать необходимую поддержку украинской армии и сделаем все от себя зависящее, чтобы остановить военную агрессию против нашей страны", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, предприятия Рината Ахметова и его благотворительный фонд с начала полномасштабной войны передали более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказали помощь пострадавшему от войны населению.

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Ранее мы рассказывали, что ДТЭК запустил проект для поддержки многодетных семей, и писали, что компания совместно с Фондом Рината Ахметова передали 27 тонн гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для жителей Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

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