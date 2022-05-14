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80 днів війни: яку допомогу українці отримали за цей період

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 травня, 12:34
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Розповідаємо, яку допомогу Фонд Ріната Ахметова надає під час війни українцям
Допомога надається жителям України протягом всієї війни
Допомога надається жителям України протягом всієї війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

80 днів Україна протистоїть повномасштабному вторгненню ворога, щодня наближаючи перемогу. Увесь цей час Фонд Ріната Ахметова концентрує свої ресурси на допомозі найвразливішим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам.

З початку повномасштабної війни Фонд передав для жителів України:

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  • більше 580 тисяч одиниць медикаментів;
  • понад 60 тисяч гемоконтейнерів;
  • більше 160 тисяч продуктових наборів.

За 80 днів війни на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 22 тисячі звернень.

Зауважимо, що Фонд надає й психологічну підтримку вимушеним переселенцям з регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, відкрилася точка у Львові. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано понад 1100 особам.

Музей "Голоси Мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України, починаючи з 2014 року. Тисячі мешканців України довірили Музею свої історії.

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Допомога під час війни
Допомога під час війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Більше 1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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