80 дней войны: какую помощь украинцы получили за этот период

Рассказываем, какую помощь Фонд Рината Ахметова оказывает во время войны украинцам

Помощь предоставляется жителям Украины на протяжении всей войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

80 дней Украина противостоит полномасштабному вторжению врага, ежедневно приближая победу. Все это время Фонд Рината Ахметова концентрирует свои ресурсы на помощи наиболее уязвимым категориям населения и внутренне перемещенным лицам.

С начала полномасштабной войны Фонд передал для жителей Украины:

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более 580 тысяч единиц медикаментов;

свыше 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 160 тысяч продуктовых наборов.

За 80 дней войны на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 22 тысяч обращений.

Заметим, что Фонд предоставляет и психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи открылась точка во Львове. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1100 человек.

Музей "Голоса Мирных"‎ Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи жителей Украины доверили Музею свои истории.

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Помощь во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам людей, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.