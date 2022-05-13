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Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали Кривому Рогу 15 000 продуктовых наборов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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13 мая, 17:19
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Продукты первой необходимости подбираются с учетом рекомендаций ВОЗ относительно требуемой калорийности
Украинцы получают набор продуктов, которых хватит на неделю полноценного питания
Украинцы получают набор продуктов, которых хватит на неделю полноценного питания / Фото: Коллаж: Сегодня

Криворожская громада получила уже 15 000 продуктовых наборов в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", реализуемого группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

За 2,5 месяца полномасштабного вторжения российских войск в Украину Кривой Рог принял около 50 тысяч человек с пострадавших от войны территорий. Украинцам, потерявшим жилье и работу, сегодня крайне необходима помощь. Для их поддержки и поддержки людей льготных категорий группа "Метинвест" организовала работу двух гуманитарных хабов в Польше. Гуманитарные грузы из хабов отправляются в распределительные центры в Украине. В Кривом Роге такой центр работает на Центральном ГОКе.

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"Сегодня метинвестовцы демонстрируют незаурядное мужество и стойкость. Люди не покинули рабочие места и работают на производстве. Они понимают, что стране необходима поддержка горняков и металлургов, необходимы средства для усиления армии, ускорения победы и восстановления разрушенной инфраструктуры. Нашей сильной стороной есть человечность. Это доказывают наши волонтеры. Ежедневно более полусотни рабочих ЦГОКа работают в распределительном хабе и формируют продуктовые наборы в рамках проекта "Спасаем жизнь". На сегодняшний день мы уже передали военной администрации Кривого Рога 15 000 продовольственных наборов для дальнейшего распределения между нуждающимися", – рассказал генеральный директор Центрального ГОКа группы "Метинвест" Дмитрий Шевчик.

Наборы составляются с учетом рекомендаций ВОЗ по необходимой калорийности. В пакетах набор продуктов, которых хватит на неделю полноценного питания. Это мука и макароны, мясные консервы и паштеты, растительное масло и крупы, сгущенное молоко и сахар. Для неполных или многодетных семей, семей, где есть дети с особыми потребностями или людей, пострадавших от войны, это существенная экономия средств и полезное дополнение к рациону.

"Я мама четырех малышей. Старшей дочери восемь лет, а младшему ребенку всего восемь месяцев. Эта помощь для нас очень важна. Когда есть сахар, мука, растительное масло, уже можно приготовить детям еду. Я считаю, что это очень хорошее дело", – сказала многодетная мать Мария Булах.

Напомним, ранее 1 600 продуктовых наборов, собранных в рамках проекта "Спасаем жизнь", "Метинвест" передал в Карповскую, Широковскую, Новолатовскую, Глеюватскую, Лозоватскую и Петровскую территориальные общины. Жители поселков Днепропетровской и Кировоградской областей получили от компании около тонны детского питания быстрого приготовления.

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