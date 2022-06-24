"Нас неможливо перемогти": мешканець Ірпеня довірив свою історію Музею "Голоси Мирних"

Музей Голосу Мирних поповнився новою історією / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Житловий комплекс в Ірпені "Річтаун", а це близько тисячі квартир, потрапив під обстріли російських військ у березні 2022 року. Роман Могилянець, голова ОСББ, залишався на території ЖК, допомагаючи людям та документуючи події.

З першого ж дня місто зазнало бомбардувань: люди панікували, ховалися в підвалах. Роман вивозив містян — набирав у транспорт та на високій швидкості віз до мосту, за яким був шлях до безпеки. На його очах під мінометним обстрілом загинули мати та дитина — не добігли до машини. Їх поховали у парку, який називається "Мама".

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Ризикуючи життям, Роман евакуював тварин. Удома в сусіда залишився хом’як, улюбленець маленької дитини. Намагаючись допомогти, Роман поклав тваринку до кишені та пішов через місто пішки. Під обстрілами він падав на інший бік, щоб тільки донести хом’ячка... Це був важкий шлях, але обидва залишилися живі.

Мешканець Ірпеня каже, що наразі люди в місті мають спільну мету — максимально відбудуватися до зими, щоб у домівки поверталося життя. Він упевнений: не можна забувати те, що відбулося. Та треба допомагати один одному, адже саме у єднанні — сила українського народу.

"Коли ми об’єднуємось, ми стаємо силою, яку неможливо перемогти. За нами все одно буде перемога — не сьогодні, то завтра. Все буде Україна!", — каже чоловік.

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Дивіться та слухайте його історію за посиланням.

Свою історію Роман розповів Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано з 2014 року.

Розкажіть свою історію! Це можна зробити так:

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відвідайте портал Музею та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;

зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Раніше ми писали, хто із журналістів приєднався до просвітницького проєкту. Також ми роповідали історію футболіста Романа Яремчука.