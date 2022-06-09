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"Вокруг дома родителей все было обстреляно": футболист Роман Яремчук поделился историей с Музеем "Голоса Мирных"

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июня, 19:20
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Популярный футболист из Украины, которого знает весь мир, рассказал об ужасах, которые пережили его родные из-за РФ
Семья украинского футболиста на себе испытала все ужасы войны РФ против Украины
Семья украинского футболиста на себе испытала все ужасы войны РФ против Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

43 суток ужаса и отчаяния. Ближайшие родственники Романа Яремчука пережили российское вторжение в разрушенном Чернигове.

Украинский футболист рассказал, кто помог их спасти и поделился, как сам выдерживает тяжелые месяцы войны.

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"Я понимал, что что-то будет. Но то, что россияне будут делать в нашей стране, не мог себе представить в самых страшных фантазиях", – поделился Яремчук.

Жизнь в бомбоубежище

Родители жены футболиста оставались в Чернигове. Вокруг дома, где они жили, все было обстреляно. Родственники сидели в бомбоубежище, у них заканчивались еда и вода. Через волонтеров Роман и его жена помогали привезти им хотя бы буханку хлеба и бутылку воды.

В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что Роман не знал, что делать. Тогда он обратился к коллеге по сборной Украины Андрею Ярмоленко, зная, что тот из Чернигова. Андрей сразу откликнулся, и через два дня родителей вывезли из города.

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"Я волновался не за себя, а за близких, семью, друзей... И если для меня это был шок, то я не представляю, что переживают люди, которые находятся в самых горячих точках", – признался Роман.

Нужно делать что можешь

Футболист уверен: во время войны каждый должен делать своей стране то, что может. Как известный человек, он реализует собственные цели – привлечь как можно больше внимания мира к Украине и страшным событиям, происходящим через Россию.

Роман Яремчук доверил свою историю Музею Голоса Мирных Фонда Рината Ахметова. Послушать ее можно по ссылке. Музей является самым большим в мире архивом историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Сейчас там уже более 20 тыс. историй из первых уст, собранных с 2014 года.

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Рассказать свою историю можно очень просто. Достаточно опубликовать ее на своей странице в Facebook с хештегами #Голоса_Мирных и #расскажите_свою_историю. Затем следует перейти на сайт Музея и нажать кнопку "Рассказать историю". Можно также обратиться на бесплатную горячую линию по номеру: 0-800-509-001.

Раньше мы рассказывали о проекте "Герои энергетического фронта", в котором собирают истории работников компаний, обеспечивающих украинцам комфорт в условиях войны. Жена энергетика также рассказала о разлуке с мужем и ежедневных молитвах, чтобы он снова вышел на связь.

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