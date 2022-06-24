"Нас невозможно победить": житель Ирпеня доверил свою историю Музею "Голоса Мирных"

Музей Голоса Мирных пополнился новой историей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жилой комплекс в Ирпене "Ричтаун", а это около тысячи квартир, попал под обстрел росскийских войск в марте 2022 года. Роман Могилянец, глава ОСМД, оставался на территории ЖК, помогая людям и документируя события.

С первого же дня город подвергся бомбардировкам: люди паниковали, прятались по подвалам. Роман вывозил горожан — набирал в транспорт и на высокой скорости вез до моста, за которым был путь к безопасности. На его глазах под минометным обстрелом погибла мать и ребенок — не добежали до машины. Их похоронили в парке, который называется "Мама".

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Рискуя жизнью, Роман эвакуировал животных. Дома у соседа остался хомяк, любимец маленького ребенка. Пытаясь помочь, Роман положил животное в карман и пошел через город пешком. Под обстрелами он падал на другую сторону, чтобы донести хомячка... Это был трудный путь, но оба остались живы.

Житель Ирпеня говорит, что пока люди в городе имеют общую цель — максимально отстроиться к зиме, чтобы в дома возвращалась жизнь. Он уверен: нельзя забывать произошедшее. Но нужно помогать друг другу, ведь именно в единении сила украинского народа.

"Когда мы объединяемся, мы становимся силой, которую невозможно победить. За нами все равно будет победа – не сегодня, то завтра. Все будет Украина!", – говорит мужчина.

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Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

Свою историю Роман рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Расскажите свою историю! Это можно сделать так:

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посетите портал Музея и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800) 509 001.

Раньше мы писали, кто из журналистов присоединился к просветительскому проекту. Также мы рассказывали историю футболиста Романа Яремчука.