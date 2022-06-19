Ради памяти и будущего: журналисты присоединились к проекту Музей "Голоса мирных"

К проекту Фонда Рината Ахметова по сбору историй о войне присоединился новый партнер

Музей "Голоса мирных" будет публиковать еще больше историй украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

К миссии Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова присоединилось украинское издание Буквы, чтобы больше людей узнало об истории мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны.

Музей "Голоса мирных" – это самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. С 2014 года Фонд стал носителем тысяч историй жителей Донбасса и собрал их в уникальный онлайн-музей. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Музей стал летописью трагедий всех жителей страны.

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Миссия Музея – собирать, организовывать и делиться историями мирных жителей Украины для лучшего понимания жизни в условиях войны ради лучшего будущего. Музей стремится создать проверенный источник информации о жизни Мирных в условиях войны. А еще – быть психотерапевтическим проектом для жителей Украины, переживших травму войны, ведь они могут разделить свою боль, рассказывая свои истории.

Журналисты Букв документируют обстоятельства жизни и гибели гражданских жителей Мариуполя и других оккупированных Россией украинских территорий с 24 февраля 2022 года. Объединение усилий на информационном фронте должно усилить совместную миссию проектов.

Информационное партнерство Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова и издание Буквы поможет еще более масштабно фиксировать и сохранять истории жизни и гибели людей во время войны, оказывать информационную поддержку пострадавшим. А также максимально информировать мир о событиях, которые переживает Украина, для прекращения войны и недопущения подобных трагедий в будущем.

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Архив Музея "Голоса мирных" насчитывает уже более 20 тысяч историй. Каждая история важна. Расскажите! Это можно сделать следующим образом: