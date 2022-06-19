Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Новости Life

Ради памяти и будущего: журналисты присоединились к проекту Музей "Голоса мирных"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 15:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К проекту Фонда Рината Ахметова по сбору историй о войне присоединился новый партнер
Музей "Голоса мирных" будет публиковать еще больше историй украинцев
Музей "Голоса мирных" будет публиковать еще больше историй украинцев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

К миссии Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова присоединилось украинское издание Буквы, чтобы больше людей узнало об истории мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны.

Музей "Голоса мирных" – это самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. С 2014 года Фонд стал носителем тысяч историй жителей Донбасса и собрал их в уникальный онлайн-музей. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Музей стал летописью трагедий всех жителей страны.

Реклама

Миссия Музея – собирать, организовывать и делиться историями мирных жителей Украины для лучшего понимания жизни в условиях войны ради лучшего будущего. Музей стремится создать проверенный источник информации о жизни Мирных в условиях войны. А еще – быть психотерапевтическим проектом для жителей Украины, переживших травму войны, ведь они могут разделить свою боль, рассказывая свои истории.

Журналисты Букв документируют обстоятельства жизни и гибели гражданских жителей Мариуполя и других оккупированных Россией украинских территорий с 24 февраля 2022 года. Объединение усилий на информационном фронте должно усилить совместную миссию проектов.

Информационное партнерство Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова и издание Буквы поможет еще более масштабно фиксировать и сохранять истории жизни и гибели людей во время войны, оказывать информационную поддержку пострадавшим. А также максимально информировать мир о событиях, которые переживает Украина, для прекращения войны и недопущения подобных трагедий в будущем.

Реклама

Архив Музея "Голоса мирных" насчитывает уже более 20 тысяч историй. Каждая история важна. Расскажите! Это можно сделать следующим образом:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал Музея и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Ушли воевать всей семьей и пообещали удивить армию секретным ноу-хау Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Дія" и lifecell запустили совместную услугу – что могут сделать абоненты София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Решительный активист-разведчик... Роман Ратушный - боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр". Освобождал Тростянец, боролся с оккупантами на Изюмском направлении. Погиб, выполняя боевое задание в разведдозоре. На сайте президента создана петиция о присвоении Ратушному звания Героя Украины (посмертно).

История героя
Непокоренные
Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
Подробности уникальной операции
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19682.38

Cardano (ADA)

0.47

Bitcoin Cash (BCH)

120.36

Ethereum Classic (ETC)

14.61

Litecoin (LTC)

50.29

Theta (THETA)

1.18

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять