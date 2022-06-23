Метінвест безкоштовно надає бронепластини для українських захисників: як отримати

Метінвест віддасть пластини для бронежилетів бійцям на фронті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест готова безкоштовно надавати пластини для бронежилетів на офіційний запит від ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та уповноважених представників влади. Для цього достатньо просто написати листа на адресу smc@metinvestholding.com, вказавши всі контактні дані відповідальних осіб та вклавши офіційне звернення.

Про це йдеться в заяві компаніі Метінвест-СМЦ.

Реклама

"Пластини виготовляються зі сталі власного виробництва та піддаються термічній обробці (гартування, гартування з відпуском) відповідно до чинної технологічної документації. Фізико-механічні характеристики виробів забезпечують необхідний рівень балістичної стійкості, що дозволяє використовувати їх як жорсткі захисні елементи для бронежилетів, що випускаються згідно з ДСТУ 8782:2018", – підкреслюють у компанії.

Зазначається також, що пластини також можуть бути використані для підвищення кулестійкості окремих елементів автотранспорту та спеціальної техніки.

З початку повномасштабного вторгнення російської армії компанія Метінвест займалася пошуком необхідної сталі для бронепластин: використовували як власне виробництво, так і залучали партнерів для імпорту та переробки. Для своїх виробів експерти компанії розробили хімічний склад сталі, технологію виплавки, розливання та обробки тиском напівфабрикату, а також порізки та термообробки бронеплит.

Реклама

"Наразі на підприємствах Групи сформовано запас готових бронепластин, який постійно поповнюється. Вироби готові до оперативної передачі для потреб захисників України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни компанія Метінвест направила на допомогу українцям та Україні вже понад 1,5 млрд гривен: вона закупляє та виробляє бронежилети для ЗСУ та ТРО, передає на передову спеціальну техніку, авто, каски, аптечки та турнікети. Також у координації з Фондом Ріната Ахметова компанія започаткувала гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", в рамках якого вже понад 85 тис. осіб отримали продуктові набори.

Читайте у нашому матеріалі про те, яку допомогу переселенці на Дніпропетровщині та Кіровоградщині отримали від Метінвесту. Також ми розповідали, що лікарі Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Мирнограда, Покровська й Кам’янського отримали від "Метінвесту" медикаменти, витратні матеріали та обладнання загальною вартістю приблизно 80 млн гривень.