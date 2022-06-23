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Метінвест спрямував на допомогу переселенцям на Дніпропетровщині та Кіровоградщині майже 3 мільйони гривень

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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23 червня, 17:25
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Громади отримали все необхідне, щоб облаштувати житло для людей, які залишили свої будинки через війну
Переселенці отримають все необхідне для повноцінного життя на новому місці – від побутових приладів до подушок
Переселенці отримають все необхідне для повноцінного життя на новому місці – від побутових приладів до подушок / Фото: Колаж: Сьогодні

Громади Дніпропетровської та Кіровоградської областей отримали будівельні матеріали, побутову техніку, постільні приналежності та інші речі, необхідні для облаштування місць тимчасового прихистку для вимушених переселенців. Допомогу вартістю 2,8 млн гривень спрямувала у регіони компанія "Метінвест" Ахметова і Новинського.

У Широківській, Карпівській, Новолатівській, Лозуватській, Глеюватській та Петрівській територіальних громадах продовжується облаштування житла для тих, хто був змушений переховуватися від воєнної агресії РФ. До кінця червня в громадах планують завершити ремонтні роботи та прийняти приблизно 800 людей, які покинули свої домівки через війну. Всього ж у шістьох територіальних громадах, з якими співпрацюють підприємства "Метінвесту", налічують зо 3 тисячі вимушених переселенців.

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Черговий транш у межах проєкту – побутове приладдя: електричні чайники, мікрохвильовки й електропечі, холодильники. Окрім того, розпочалося доставлення розкладачок і матраців, пледів, постільної білизни та подушок, а також засобів гігієни.

"Кількість вимушених переселенців щодня збільшується. Наша громада докладає максимум зусиль, щоб дієво допомогти людям, які втратили свої домівки. Завдяки спільній злагодженій роботі та фінансовій підтримці наших партнерів – компанії "Метінвест" – ми змогли облаштувати приміщення необхідним приладдям. Тож внутрішньо переміщені особи отримають усе необхідне для повноцінного життя на новому місці, від побутових приладів до подушок", – розповів глеюватський сільський голова Юрій Сергієнко.

"Наші волонтери збирають речі першої потреби, ми передаємо ліки до міських шпиталів і допомагаємо громадам з медикаментами. Облаштування місць тимчасового прихистку – ще один важливий проєкт, який допоможе людям, що втратили чи покинули рідні домівки, відчути себе частиною великої родини українців. Ми продовжимо й надалі надавати допомогу тим, хто її потребує", – розповів генеральний директор Північного ГЗК групи "Метінвест" Андрій Скачков.

Нагадаємо, раніше до селищ Дніпропетровської та Кіровоградської областей передали також 1,6 тисячі продуктових наборів, зібраних у межах проєкту "Рятуємо життя", що реалізує "Метінвест" з ДТЕК, за координації з Фондом Ріната Ахметова. Також молоді батьки з громад отримали від компанії приблизно тонну дитячого харчування.

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