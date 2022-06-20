Компанія Метінвест доправила до лікарень медикаментів та обладнання на 90 мільйонів гривень

Зокрема до Кам’янського за запитом медиків швидкої допомоги привезли чотири прилади для терапії поранень

До лікарень доставлено гуманітарну допомогу - медикаменти та обладнання / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікарі Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Мирнограду, Покровська й Кам’янського отримали від "Метінвесту" медикаменти, витратні матеріали та обладнання загальною вартістю приблизно 80 млн гривень.

Так, днями до Кам’янського приїхала восьма партія гуманітарного вантажу від "Метінвест": за запитом медиків швидкої допомоги привезли чотири спеціальні прилади для терапії поранень. А для того, щоб лікарні отримували те, що їм дійсно потрібно, "Метінвест" у координації з фахівцями сфери охорони здоров’я опрацьовує запит медзакладів і визначає перелік необхідних препаратів.

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"Ми вдячні групі "Метінвест", яка сьогодні допомагає забезпечити шпиталі необхідними препаратами й інструментами для якісного лікування та якнайшвидшого одужання наших пацієнтів", – зазначив в. о. директора Криворізької міської лікарні № 17 Юрій Чорновол.

Також в Україну надходять медичні препарати й витратні матеріали в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", створеного групою "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова. Сума допомоги медзакладам уже складає 238 тисяч євро: першу партію надали лікарням Запоріжжя й Кам’янського, тому що наразі ці міста стали центрами приймання біженців і постраждалих із регіонів активних бойових дій.

"Лікарі нарівні з військовими цілодобово рятують життя українців. Група "Метінвест", разом з акціонерами Рінатом Ахметовим та Вадимом Новинським, веде масштабну роботу для забезпечення медиків усім необхідним. Також ми розпочали допомогу лікарням у межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", щоб якнайбільше людей отримали підтримку", – зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Як відомо, від початку війни бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали вже понад 2,4 млрд грн на підтримку України та українців. Значну частину коштів становить гуманітарна допомога мирним українцям – харчові продукти, ліки, речі першої потреби, евакуація, шелтери тощо, а також створення найбільшого архіву свідчень українців про події війни з РФ.