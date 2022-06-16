Разведчики получили от Метинвеста технику ночного видения на 15 млн грн

Оптика поможет ночью эффективно вести снайперский огонь и обнаруживать врага на расстоянии до 3 километров

Компания Метинвест передала ГРУ оптику ночного видения / Фото: Коллаж: Сегодня

Видеть врага станет еще проще: Главное управление разведки МОУ получило 120 современных тепловизоров, а также высокоточные прицелы ночного видения, теплобинокуляры и тепломонокуляры. Партию техники стоимостью 15 млн грн передала разведчикам компания "Метинвест" Ахметова и Новинского.

Эти средства позволяют эффективно вести снайперский огонь ночью. Также наши могут выявлять живую силу и технику врага на дистанциях до 3 километров. У россиян такой оптики нет, а это дает нашим преимущество, объясняют разведчики.

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"Такие приборы позволяют видеть машину в трех километрах в полной темноте, а человека – в километре восемьсот. Украинские войска и спецназовцы главного управления разведки и Силы Специальных Операций уже сегодня на шаг опережают агрессора с точки зрения "глаз". Мы их лучше видим – и днем и ночью", – говорит Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР МОУ.

Собирали технику, необходимую бойцам, по всему миру, признаются в "Метинвесте".

"Тепловизоры – и из Болгарии, и из Америки, и из Германии, мы пытались собрать лучшее, что есть. В этом дворе спецназовцы уже частые гости. В прошлый раз здесь же получали более сотни дронов, бронежилеты и шлемы из Израиля. Пусть пока не хватает артиллерии, но так они точно являются армией двадцать первого века. Акционер, Ринат Леонидович Ахметов, поставил задачу всем бизнесам поддерживать армию. Мы и сами проявляем инициативу и поставляем необходимые вещи", – объясняет руководитель офиса генерального директора компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Ранее компания "Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая Группа направила военной части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам более 1,5 млрд грн.