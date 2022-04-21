Київська область продовжує отримувати допомогу – що роздали постраждалим українцям

Скільки наборів роздали у Київській області / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Велика Димерка, Тарасівка, Мокрець і Бервиця – населені пункти у Броварському районі Київської області, які сильно постраждали внаслідок воєнних дій під Києвом. Мешканцям тоді ще окупованих територій довелося тижнями жити без найнеобхідніших ресурсів. Фонд Ріната Ахметова направив 2 тисячі продуктових наборів жителям цих населених пунктів.

У складі наборів: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.



Загалом набори з продуктами від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 10,5 тисяч жителів Київської області. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.



Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Центр реабілітації та реінтеграції

У Запоріжжі продовжує роботу Центр реабілітації та реінтеграції компанії "Метінвест", с моменту відкриття установа допомогла близько 500 українців, які постраждали внаслідок російскої агресії.

Допомогу в центрі надають не тільки співробітникам компанії, а й усім українцям, які опинилися у скрутних життєвих умовах через війну з Росією, зазначила координатор центру Ксенія Сухова.

За її словами, скоро такі Центри будуть відкриті і в інших областях, а у діючому можна знайти роботу або залишити дитину на певний час під наглядом.

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"Сьогодні" також писали, про онлайн-музей пам'яті "Голоса Мирних" та розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" рятують українців.