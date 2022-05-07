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Помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и ФК "Шахтер" охватила 2,5 млн украинцев

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 мая, 11:07
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Фонд Рината Ахметова, бизнес SCM и футбольный клуб "Шахтер" помогают украинцам с 24 февраля
Помощь в общей сложности охватила 2,5 млн человек
Помощь в общей сложности охватила 2,5 млн человек / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила 2,5 млн людей с 24 февраля 2022 года.

В частности, направления гуманитарной помощи таковы:

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  • 1,4 млн людей: здоровье (включая поставку воды, медикаменты, медицинское оборудование, психологическую помощь);
  • 1 млн человек: продовольственная безопасность (в том числе продукты и продуктовые наборы);
  • 100 тысяч человек: эвакуация, логистика, консультации и другие.

Помощь украинцам
Помощь украинцам / Фото: Фонд Рината Ахметова

Теперь именно объединение усилий позволяет помогать миллионам и быть самой масштабной гуманитарной инициативой.

Все бизнесы SCM, футбольный клуб Шахтер, мой благотворительный Фонд сейчас сосредоточены только на одном — помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам выжить. Предприятия SCM обеспечивают жизнедеятельность страны, давая свет и снабжая энергетическими ресурсами, — отметил основатель Фонда Ринат Ахметов.

Отдельное направление – это большая гуманитарная миссия, которая осуществляется нашими предприятиями и моим Благотворительным фондом. Мы поставляем медикаменты, продукты, проводим эвакуацию, помогаем украинской армии, — добавил он.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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