Жителям Харькова передали 43 тонны гуманитарной помощи

Жители города, который упорно пытаются окружить российские военные, получат необходимые продукты и вещи

Харьковчане получат гуманитарную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях в Харьков доставили 43 тонны гуманитарной помощи от благотворительного Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы".

Среди доставленных грузов – детское питание для всех возрастов, крупы, рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, мука, сахар, масло, сгущенка, а также готовые обеды.

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Гуманитарный груз принял управляющий Харьковской епархией Украинской православной церкви митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

"Эта благотворительная помощь будет роздана людям, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий, харьковчанам, скрывающимся в бомбоубежищах и станциях метро. Также продукты доставят защитникам Украины, раненым, многодетным семьям и всем нуждающимся", – отметил директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" уже передал жителям Чернигова, Харькова, Мариуполя, Бучи, Ирпеня и городам, принимающим беженцев, продуктов на 47 млн грн, медикаментов и медицинского оборудования на сумму более чем 67 млн грн.

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Общая финансовая поддержка Украины от бизнесов "Смарт-Холдинга" и Фонда Вадима Новинского уже составила более 205 млн грн.

Раньше мы рассказывали, какую гуманитарную помощь получат жители Кривого Рога и сколько украинцев не остались без поддержки во время войны.