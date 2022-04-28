Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Life

Жителям Харькова передали 43 тонны гуманитарной помощи

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жители города, который упорно пытаются окружить российские военные, получат необходимые продукты и вещи
Харьковчане получат гуманитарную помощь
Харьковчане получат гуманитарную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях в Харьков доставили 43 тонны гуманитарной помощи от благотворительного Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы".

Среди доставленных грузов – детское питание для всех возрастов, крупы, рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, мука, сахар, масло, сгущенка, а также готовые обеды.

Реклама

Гуманитарный груз принял управляющий Харьковской епархией Украинской православной церкви митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

"Эта благотворительная помощь будет роздана людям, проживающим в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавших от боевых действий, харьковчанам, скрывающимся в бомбоубежищах и станциях метро. Также продукты доставят защитникам Украины, раненым, многодетным семьям и всем нуждающимся", – отметил директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" уже передал жителям Чернигова, Харькова, Мариуполя, Бучи, Ирпеня и городам, принимающим беженцев, продуктов на 47 млн грн, медикаментов и медицинского оборудования на сумму более чем 67 млн грн.

Реклама

Общая финансовая поддержка Украины от бизнесов "Смарт-Холдинга" и Фонда Вадима Новинского уже составила более 205 млн грн.

Раньше мы рассказывали, какую гуманитарную помощь получат жители Кривого Рога и сколько украинцев не остались без поддержки во время войны.

Андрей Галицкий
Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Больше статей автора
Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Месяц после зверств: как оживают Буча и Бородянка Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева В Украине хотят увеличить военный сбор – сколько будут забирать из зарплат София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.97

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39705.27

Cardano (ADA)

0.85

Bitcoin Cash (BCH)

309.46

Ethereum Classic (ETC)

31.44

Litecoin (LTC)

102.29

Theta (THETA)

2.82

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять