Киев получил еще одну партию продуктов: где получить

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева.
Тысячу продуктовых наборов доставили в территориальный центр социального обслуживания Днепровского района столицы.
В состав наборов входят: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.
В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 32 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.