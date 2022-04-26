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Продукты, лечение и поддержка: сколько украинцев получили помощь с начала войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 апреля, 10:50
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Рассказываем, сколько украинцев уже получили помощь от Фонда Рината Ахметова за время войны
Какую помощь получают украинцы от Фонда Рината Ахметова
Какую помощь получают украинцы от Фонда Рината Ахметова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова направляет свои усилия на помощь людям, прежде всего, временно перемещенным лицам и наиболее уязвимым категориям населения.

За 60 дней войны Фонд передал для жителей Украины:

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  • более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров;
  • более 130 тысяч продуктовых наборов.

За это время гуманитарная помощь Фонда охватила 940 тысяч человек. За 60 дней на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 18 тысяч обращений.

Фонд оказывает и психологическую поддержку: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с 2014 года собирает самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. Архив Музея – не только источник показаний из первых уст, но и психотерапевтический проект для людей, переживших травму войны.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

"Сегодня" также писали, кто стал посольством музея "Голоса мирных" и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам вместе с ФК "Шахтер".

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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