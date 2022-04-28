Жителям Кривого Рога передали 10 тыс. продуктовых наборов

Фонд Рината Ахметова передал 10 тысяч продуктовых наборов в Кривой Рог

Украинцы получают гуманитарную помощь / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Кривой Рог – еще одна точка на карте гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова.

Фонд передает городу 10 000 наборов с продуктами первой необходимости. В первую очередь они предназначены для переселенцев, которые эвакуировались с территорий, где ведутся активные боевые действия.

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В состав продуктовых наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушенка, паштет и печенье. В целом такие наборы от Фонда Рината Ахметова получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.