Жителям Кривого Рога передали 10 тыс. продуктовых наборов

Кривой Рог – еще одна точка на карте гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова.
Фонд передает городу 10 000 наборов с продуктами первой необходимости. В первую очередь они предназначены для переселенцев, которые эвакуировались с территорий, где ведутся активные боевые действия.
В состав продуктовых наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушенка, паштет и печенье. В целом такие наборы от Фонда Рината Ахметова получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.