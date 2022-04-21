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Киевская область продолжает получать помощь – что раздали пострадавшим украинцам

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 15:15
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Сколько наборов получили жители Киевской области от Фонда Рината Ахметова и что в них было і що в них було
Сколько наборов раздали в Киевской области
Сколько наборов раздали в Киевской области / Фото: Фонд Рината Ахметова

Большая Дымерка, Тарасовка, Мокрец и Бервица – населенные пункты в Броварском районе Киевской области, сильно пострадавшие в результате военных действий под Киевом. Жителям тогда еще оккупированных территорий пришлось неделями жить без наиболее необходимых ресурсов. Фонд Рината Ахметова направил 2 тысячи продуктовых наборов жителям этих населённых пунктов.

В составе наборов: сгущенка, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего наборы с продуктами от Фонда Рината Ахметова уже получили более 10,5 тысячи жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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Центр реабилитации и реинтеграции

В Запорожье продолжает работу Центр реабилитации и реинтеграции компании "Метинвест", с момента открытия учреждение помогло около 500 украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.

Помощь в центре оказывают не только сотрудникам компании, но и всем украинцам, оказавшимся в затруднительных жизненных условиях из-за войны войны с Россией, отметила координатор центра Ксения Сухова.

По ее словам, скоро такие Центры будут открыты и в других областях, а в действующем можно найти работу или оставить ребенка на время под наблюдением.

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"Сегодня" также писали, о онлайн-музей памяти "Голоса Мирных" и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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