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The Guardian: Метинвест Ахметова еженедельно поставляет 1500 бронепластин для ВСУ, закупает дроны и приборы ночного видения

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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2 июня, 14:09
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В условиях войны металлургическая компания также пытается удержать производство для поддержки экономики Украины
Метинвест поддерживает ВСУ и экономику Украины
Метинвест поддерживает ВСУ и экономику Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Метинвест", которая из-за полномасштабной войны России потеряла около 60% объема производства, ищет способы поддержки экономики и продолжает помогать Вооруженным силам Украины, сообщает британская газета The Guardian.

"Компания поставляет сталь для 1500 бронежилетов в неделю для Вооруженных сил Украины. А также импортирует военное оборудование – такое как беспилотники, приборы ночного видения и каски", – сообщает The Guardian.

Помимо прямой помощи Вооруженным силам металлургическая компания пытается удержать производство для поддержки экономики воюющей страны.

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"Чем лучше функционирует экономика, тем лучше страна может вести войну. На наш взгляд, по моему личному мнению, люди, которые сейчас работают на наших сталелитейных заводах, так же важны для победы Украины, как и солдаты на передовой", – цитирует издание слова генерального директора "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Ранее сообщалось, что предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны направили на помощь Украине – Вооруженным силам и гражданам – уже 2,4 млрд грн.

Компания "Метинвест", согласно данным за начало мая, выделила 1,2 млрд грн — на эти деньги были закуплены бронежилеты, техника и каски для ВСУ и ТРО, оборудованы приюты и обеспечено питание переселенцев из горячих точек Украины, а также закуплены продукты питания для незащищенных слоев населения.

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