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Метинвест передаст 100 тысяч бронежилетов для защитников Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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5 мая, 17:36
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В целом на помощь ВСУ и гуманитарные проекты за 70 дней войны группа "Метинвест" направила 1,2 млрд грн
Мощности "Метинвеста" позволяют производить более 20 тонн спецстали для бронежилетов еженедельно. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua. Коллаж: Сегодня
Мощности "Метинвеста" позволяют производить более 20 тонн спецстали для бронежилетов еженедельно. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua. Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского за более чем два месяца войны направила уже 1 млрд 176 млн гривен на проекты помощи Украине и украинцам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основные усилия Группа направила на помощь ВСУ, теробороне и Национальной полиции. Суммарно 100 000 бронежилетов будут переданы для защитников Украины. Это позволит закрыть значительную потребность всех сил обороны Украины. Компания покупает за рубежом бронесталь, а также овладела производством собственной спецстали. Мощности "Метинвеста" позволяют производить более 20 тонн спецстали для бронежилетов еженедельно. Также компания приобрела за границей готовые бронежилеты.

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Также компанией закуплено:

  • 1100 тепловизоров;
  • более 8100 касок;
  • более чем 25 000 медицинских турникетов и аптечек;
  • примерно 20 дронов;
  • более 110 единиц автотранспорта.

Компания изготовила:

  • 60 000 противотанковых ежей;
  • свыше 20 000 шипованных цепей против колесной техники.

Кроме того, вместе с компанией ДТЭК (энергетический бизнес SCM) Группа "Метинвест" стала одним из основателей гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Работа проекта координируется с Фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского. Проект покупает и доставляет гуманитарные грузы, прежде всего пищевые продукты, из Европы в Украину. За два месяца почти 30 тысяч человек получили помощь.

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Отдельное направление – программа медицинской помощи в тесном сотрудничестве с Министерством охраны здоровья в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровске и Авдеевке, объединяющая закупку и передачу тысяч наборов медикаментов, а также приобретение медицинского оборудования для больниц и амбулаторий.

Для помощи сотрудникам в Запорожье открыли Центр реабилитации и реинтеграции, где переселенцы могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также найти новое место работы или пройти переобучение. Второй центр открывается в Каменском. В целом на предприятиях "Метинвеста" подготовили свыше 4000 вакансий для мариупольцев и авдеевцев. Также в Запорожье, Кривом Рогу, Каменском и Покровском обустроены 6000 мест для временного проживания работников и семей.

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Александр Марущак

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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