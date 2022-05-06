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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Высокий уровень защиты: военные получили партию бронежилетов украинского производства

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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6 мая, 15:56
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Пластины и амуницию производят в Украине на заводах – еженедельно по 1000 единиц
Украинские предприятия производят амуницию для ВСУ
Украинские предприятия производят амуницию для ВСУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские военные получили новую партию бронежилетов от компании Метинвест Ахметова и Новинского.

Генеральный директор компании Юрий Рыженков передал их 46 бригаде ДШВ.

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"Эти бронежилеты полностью отечественного производства: пластины изготовлены на заводах Метинвест, сами бронежилеты сделаны в Украине. Это очередной шаг компании Метинвест и наших акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского для помощи вооруженным силам Украины", – рассказал Рыженков.

Пластины – высокого уровня защиты:

  • выдерживают попадание калибров 7,62, и 5,45;
  • защищают от пуль повышенной пробиваемости.

Объемы производства

Всего компания передаст стали на 90 тысяч бронежилетов. Производство пластин на предприятиях Метинвест достигло уже двух тысяч в неделю – это 1000 бронежилетов. В планах повысить эту цифру в несколько раз.

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"Будем наращивать производство до нескольких тысяч в неделю, и передавать их военным. Технологию производства нам пришлось выработать, так как исторически предприятия не занимались выплавкой бронестали", – поделился Рыженков.

По его словам, теперь компания может производить бронесталь на многих предприятиях. Производство не сконцентрировано на каком-то одном заводе.

Помощь во время войны

За 70 дней войны Метинвест Ахметова и Новинского направила 1,2 миллиарда гривен в помощь Украине и украинцам. Компания:

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  • закупает продукты питания для граждан;
  • предоставляет средства защиты для украинской армии и ТРО – бронежилеты, каски, аптечки;
  • помогает местным властям возводить укрепления и обустраивать бомбоубежища.

Кроме того, компания закупила и передала украинским больницам лекарств на сумму более 50 млн грн. Украинским бойцам предоставила больше 100 единиц разной техники.

"Сегодня" также писали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев, и рассказывали об онлайн-музее "Голоса мирных".

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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