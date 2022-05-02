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Продукты, топливо и амуниция: как украинский бизнес поддерживает Николаевскую область

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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2 мая, 18:01
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Рассказываем, как бизнес поддерживает украинцев, продолжающих жить в условиях войны
Бизнес поддерживает украинцев в условиях войны
Бизнес поддерживает украинцев в условиях войны / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК в течение апреля передала общинам Николаевщины 5 тыс. литров горючего, 100 тонн курятины, восемь тонн тушеного мяса, одежду и кровоостанавливающие турникеты для защитников области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

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"ДТЭК находится в постоянной коммуникации с органами власти региона и пытается быстро и в широком объеме оказывать необходимую гуманитарную поддержку", – сообщили в компании.

Проект "Спасаем жизнь"

В рамках проекта "Спасаем Жизнь", финансирование которого осуществляют компании ДТЭК и Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова, также было передано 10 тыс. банок мясной каши для жителей Николаевщины.

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Продукты распределяются между пенсионерами и инвалидами 1-й и 2-й группы, а также между жителями деоккупированных сел и поселков, наиболее пострадавших от военных действий. В частности, речь идет о:

  • Шевченкове;
  • Заречное;
  • Засилье;
  • Красное;
  • Новый Буг;
  • Покровка (Кинбурская коса);
  • Ермоловка;
  • Лиманы;
  • Лупарево;
  • Снегиревка;
  • Васильевка;
  • Ореховка.

Дефицит воды

С середины апреля в Николаеве отсутствуют централизованные поставки воды из-за прорыва сети в результате боевых действий. Обстрелы мешают произвести ремонт, и поэтому в областном центре существует большой дефицит воды для питья и приготовления пищи.

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Чтобы улучшить гуманитарную ситуацию с обеспечением местного населения водой на период, пока ремонтные бригады осуществят ремонт сетей водоснабжения, компания приобрела 300 бидонов и 30 бочек емкостью одну тысячу литров. Пластиковые емкости удобно использовать для накопления воды с последующим ее распределением в соответствии с потребностями города.

Напомним, бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

Также мы рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" помогают спасать украинцев.

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