Продукты, топливо и амуниция: как украинский бизнес поддерживает Николаевскую область

Компания ДТЭК в течение апреля передала общинам Николаевщины 5 тыс. литров горючего, 100 тонн курятины, восемь тонн тушеного мяса, одежду и кровоостанавливающие турникеты для защитников области.
Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.
"ДТЭК находится в постоянной коммуникации с органами власти региона и пытается быстро и в широком объеме оказывать необходимую гуманитарную поддержку", – сообщили в компании.
Проект "Спасаем жизнь"
В рамках проекта "Спасаем Жизнь", финансирование которого осуществляют компании ДТЭК и Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова, также было передано 10 тыс. банок мясной каши для жителей Николаевщины.
Продукты распределяются между пенсионерами и инвалидами 1-й и 2-й группы, а также между жителями деоккупированных сел и поселков, наиболее пострадавших от военных действий. В частности, речь идет о:
- Шевченкове;
- Заречное;
- Засилье;
- Красное;
- Новый Буг;
- Покровка (Кинбурская коса);
- Ермоловка;
- Лиманы;
- Лупарево;
- Снегиревка;
- Васильевка;
- Ореховка.
Дефицит воды
С середины апреля в Николаеве отсутствуют централизованные поставки воды из-за прорыва сети в результате боевых действий. Обстрелы мешают произвести ремонт, и поэтому в областном центре существует большой дефицит воды для питья и приготовления пищи.
Чтобы улучшить гуманитарную ситуацию с обеспечением местного населения водой на период, пока ремонтные бригады осуществят ремонт сетей водоснабжения, компания приобрела 300 бидонов и 30 бочек емкостью одну тысячу литров. Пластиковые емкости удобно использовать для накопления воды с последующим ее распределением в соответствии с потребностями города.
Напомним, бизнесмен Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.
Также мы рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" помогают спасать украинцев.