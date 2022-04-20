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ДТЭК расширил инициативу по адаптации детей-переселенцев – кто может воспользоваться

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 апреля, 17:10
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Целью инициативы является социальная адаптация детей-переселенцев и помощь им в поиске новых друзей

Компания ДТЭК Энерго расширила географию социального проекта по адаптации детей-переселенцев, которые вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Отныне ее возможностями могут воспользоваться не только дети в Ивано-Франковской области, но и в Винницкой области, сообщили в компании.

В городе Ладыжин Клуб предпринимателей совместно с городским советом, Агентством местного экономического развития и финансовой поддержки ДТЭК Энерго начинает проект "Детская улыбка".

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Целью инициативы является социальная адаптация детей-переселенцев, помощь им в поиске новых друзей. В ее рамках будут проводиться разнообразные творческие мастерские, занятия по аппликациям, рисованию, росписи писанок, учебные лекции и т.д. К проведению занятий будут привлечены профессиональные педагоги. Сегодня уже состоялось первое мероприятие.

Ожидается, что участие в проекте примут около 300 детей-переселенцев.

Ранее ДТЭК Энерго поддержал инициативу по адаптации детей-переселенцев в городе Бурштын, что на Франковщине. Там планируется привлечь в проект 1600 детей.

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