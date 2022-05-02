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СЬОГОДНІ Новини Економіка

Продукти, пальне та амуніція: український бізнес підтримує Миколаївську область

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 травня, 18:01
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Розповідаємо, як бізнес підтримує українців, які продовжують жити в умовах війни
Бізнес підтримує українців в умовах війни
Бізнес підтримує українців в умовах війни / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК упродовж квітня передала громадам Миколаївщини 5000 літрів пального, 100 тонн курятини, вісім тонн тушкованого м'яса, одяг і кровозупинні турнікети для захисників області.

Про це свідчать дані на сайті компанії.

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"ДТЕК перебуває в постійній комунікації з органами влади регіону та намагається швидко та в широкому обсязі надавати необхідну гуманітарну підтримку", – повідомили в компанії.

Проект "Рятуємо життя"

В рамках проєкту "Рятуємо Життя", фінансування якого здійснюють компанії ДТЕК і Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова, також було передано 10 тис. банок м'ясної каші для жителів Миколаївщини.

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Продукти розподіляються між пенсіонерами та інвалідами 1-ї і 2-ї групи, а також між жителями деокупованих сіл та селищ, які найбільше постраждали від військових дій. Зокрема, йдеться про такі населені пункти:

  • Шевченкове;
  • Зарічне;
  • Засілля;
  • Красне;
  • Новий Буг;
  • Покровка (Кінбурська коса);
  • Єрмолівка;
  • Лимани;
  • Лупареве;
  • Снігурівка;
  • Василівка;
  • Горіхівка.

Дефіцит води

З середини квітня в Миколаєві відсутнє централізоване постачання води через прорив мережі в результаті бойових дій. Обстріли заважають зробити ремонт, і тому в обласному центрі існує великий дефіцит води для пиття та приготування їжі.

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Щоб покращити гуманітарну ситуацію з забезпеченням місцевого населення водою на період, допоки ремонтні бригади здійснять ремонт мереж водопостачання, компанія придбала 300 бідонів та 30 бочок місткістю одну тисячу літрів. Пластикові ємності зручно використовувати для накопичення води з подальшим її розподілом відповідно для потреб міста.

Нагадаємо, бізнесмен Рінат Ахметов від початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

Також ми розповідали, як Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" допомагають рятувати українців.

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