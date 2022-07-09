Назад в 90-е? Почему повышение тарифов на грузовые перевозки разрушит аграрный сектор Украины

Рассказываем, почему повышение тарифов на грузовые перевозки может привести к социальному взрыву

Почему нельзя повышать тарифы на грузоперевозки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Повышение тарифов на грузовые перевозки, принятое Укрзализныцей и Министерством инфраструктуры, делает нерентабельным выращивание украинского зерна и уничтожит украинский аграрный сектор – что, в свою очередь, приведет к социальному взрыву в аграрных регионах государства.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

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"Приведу пример. Мы не можем экспортировать наше зерно через заблокированные порты, поэтому вынуждены экспортировать его через порты Европы. Сейчас сельхозпроизводители продают зерно в Констанце (Румыния) по цене 240 долл. за тонну. С поднятием цены логистика в порт в Констанце составляет уже $180. Таким Таким образом, аграрию нужно продавать ячмень из элеватора по цене 50-60 долл! При этом себестоимость выращивания ячменя – более 160 долл. То есть аграрий получает лишь 30% от своих расходов", – подчеркнул президент УЗА.

Это, в свою очередь, приведет к банкротству большинства сельхозпроизводителей, предупредил он.

"Мы потеряем на многие годы все достижения в отрасли. Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не возделывалось. И мы сейчас – на пути к той же ситуации. Напомню: у нас в сельской местности проживает около трети всего населения. Поэтому социальное влияние будет очень значительным", – подчеркнул Горбачев.

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По его словам, проблема не только в повышении тарифов, но и в регуляторных изменениях, к которым прибегла УЗ и значительно увеличивают финансовую нагрузку на перевозчиков. Так, компания регуляторно уменьшила расстояние, проходимое вагонами за один день: если раньше вагоны с зерном нормативно проходили по 200 км в день, а путь из центральной Украины до западных переходов путь занимал три дня, то сейчас вагон проходит 50 километров в сутки, а это уже 12 дней дороги.

"И в то же время УЗ вдвое увеличила плату за использование вагонов. Таким образом, мы получаем увеличение стоимости транспортировки зерна с 15 долл. до 40 долл. на одной тоне. Поэтому хочу сказать: при всем уважении УЗ имеет все возможности для привлечения финансовых ресурсов в других местах . А если мы потеряем сейчас своего сельхозпроизводителя, то мы получим огромный социальный удар и потеряем более 50% всех валютных поступлений" , – резюмировал Горбачев.

Как известно, Министерство инфраструктуры согласовало для Укрзализныци повышение тарифов на грузовые перевозки сразу на 70% для всех классов грузов. Против этого выступила Европейская бизнес ассоциация: она призвала украинские власти не перекладывать проблемы Укрзализныци на плечи бизнеса, тоже пострадавшего от войны.

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В то же время руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев заявил, что предприятия ферросплавной отрасли работают только на 20% мощности, ведь из-за войны потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась: кое-где грузы направляются к заказчикам. Запланированное Укрзализныцей повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль.

"Сегодня" ранее рассказывали, что решение Министерства инфраструктуры Украины, согласно которому тарифы на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги увеличиваются на 70%, не поддержала Европейская бизнес ассоциация. Также мы писали, почему возрождение украинского экспорта будет невозможно, если тарифы на железнодорожные перевозки добьются логистики.