Решение по повышению тарифов на железнодорожные перевозки в условиях войны неприемлемо, необходимо искать разумный баланс – эксперт

Возрождение украинского экспорта будет невозможным, если тарифы на железнодорожные перевозки добьют логистику, считает Андрей Забловский

Возрождение украинского экспорта зависит от тарифов УЗ / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Правительство Украины делает ставку на возрождение украинского экспорта, но это возрождение будет невозможно, если Укрзализныця повысит тарифы на грузовые перевозки и таким образом добьет логистику. Поэтому все участники должны садиться за стол переговоров и искать разумный баланс. Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский.

"Роль УЗ в перевозках повысилась, ведь на нее легла основная нагрузка. Понятно, что компании нужно балансировать убытки, ведь она имеет повреждение инфраструктуры из-за обстрелов и обеспечивает эвакуацию. Но нужно искать разумный баланс. Компания должна предоставить финансово-экономическое обоснование, объяснить почему именно 70%, откуда взялась эта цифра? Просто вы понимаете – повысить можно и на 170%. Но если это приведет к коллапсу и упадет экономика, никто ничего не будет возить. И кто от этого выиграет? – объяснил эксперт.

Забловский подчеркнул: в условиях войны экономический фронт очень важен, и решения по нему должны быть максимально взвешены. А вопрос тарифообразования на УЗ нуждается в системном решении, ведь и до войны компания неоднократно повышала тарифы на перевозку "необоснованно, радикально и непрогнозированно для бизнеса".

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"Нужно садиться за стол переговоров и находить баланс. Ведь если УЗ хочет просто залезть в карман к бизнесу, то может в итоге вообще ничего не получить. Сейчас логистика очень сказывается на себестоимости продукции, и УЗ очень сильно влияет на ценообразование. В нынешних условиях повышение является не то что неблагоприятным, оно абсолютно недопустимо ввиду последствий. Сейчас правительство делает ставку на возобновление украинского экспорта. Но такое восстановление невозможно, если логистика будет убита тарифами", – резюмировал эксперт.

Как известно, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением Укрзализныци о повышении тарифов на перевозку грузов на 70%.

Напомним, по итогам первого полугодия экспорт из Украины снизился на 55,6%. Выручка от экспорта товаров из Украины упала на 23,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года – до 22,8 млрд долл. Во втором квартале показатель упал на 37,4% по сравнению с первым кварталом и на 45,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года – до 8,78 млрд долл.

Ранее группа "Метинвест" объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, что связано с логистическими трудностями: узкие пограничные переходы на железной дороге не способны обеспечить достаточный объем нагрузки. Также сокращение объемов работы фиксируется на предприятиях "Арселор Митал" Кривой Рог и "Феррекспо".