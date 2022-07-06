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ЕБА не поддерживает повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июля, 18:02
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ЕБА призывает отменить приказ о повышении железнодорожных тарифов
Укрзализныця повышает тарифы на железнодорожные перевозки грузов по Украине на 70%
Укрзализныця повышает тарифы на железнодорожные перевозки грузов по Украине на 70% / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Европейская Бизнес Ассоциация от имени бизнеса не поддерживает решение Министерства инфраструктуры Украины, согласно которому тарифы на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги увеличиваются на 70% (приказ "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" (441). Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации.

"Безусловно, Укрзализныця, как и остальная индустрия и отрасли, понесла существенный ущерб вследствие военных действий и нуждается в финансовой поддержке. Однако компенсация этого ущерба не может быть возложена только на бизнес – ведь сейчас сложно всем, и потери есть у всех", – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Так, например, за время войны экспорт из Украины сократился более чем на половину, логистические пути и цепи снабжения повреждены. Кроме того, загруженность предприятий значительно упала с начала полномасштабного военного вторжения РФ и, по убеждению компаний – членов ассоциации, поднятие железнодорожных грузовых тарифов потенциально может обусловить коллапс ключевых индустрий, а значит, и крайне негативно повлиять на экономику Украины в целом. Поэтому важен поиск дополнительных источников финансирования, в том числе для целей восстановления поврежденной/разрушенной инфраструктуры, например, международной финансовой и технической помощи, кредитов и т.п., чтобы не возлагать всю нагрузку на бизнес.

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С блокировкой портов грузопоток переориентировался в направлении западных пограничных переходов, в связи с чем стоимость логистики значительно выросла, ведь расстояние транспортировки в порты ЕС увеличилось в разы. По мнению экспертов ассоциации, повышение железнодорожных тарифов будет способствовать остановке работающих предприятий в Украине (которые сейчас платят налоги, обеспечивают рабочие места и оказывают помощь сектору обороны).

Более того, железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов как уголь, цемент, руда, удобрения с 1 января 2022 года уже выросли на 42% по сравнению с началом 2021 года, что приведет к минимум 2,9 млрд грн дополнительных транспортных расходов к концу 2022 года. И дальнейшее повышение тарифов создает риск остановки экономической деятельности предприятий, ведь перевозка определенных грузов по железной дороге станет нерентабельной для грузовладельцев, что в конечном счете обусловит уменьшение грузовой базы. То есть фактически повышение тарифов может не решить вопрос дефицита средств Укрзализныци.

Кроме того, следует учесть имеющиеся существенные проблемы с вывозом продукции. Так, по информации представителей бизнеса, очередь из вагонов на пограничных переходах составляет около 40 тыс. вагонов, а 21% грузов, ожидающих пересечение границы, было отгружено более 30 суток назад и по состоянию на дату формирования этой позиции до сих пор ожидают своей передачи. В результате увеличивается оборот вагона более чем вдвое, а по некоторым пограничным переходам – втрое, что приводит к еще большим дополнительным расходам грузоотправителей. Такое долговременное ожидание на границах значительно усложняет вывоз продукции предприятий и несет негативные последствия для экономики Украины. К сожалению, заявленный потенциал пропуска через западные пограничные переходы в 3,4 тыс. вагонов в сутки не выполняется. Существенные проблемы с перевозками наблюдаются также во внутреннем сообщении.

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Если говорить о конкретных индустриях, то, к примеру, через заблокированные порты аграрии вынужденно направили свои экспортные потоки через западные границы Украины, получив более дорогую и более медленную логистику. В то же время, весь мир говорит о восстановлении обеспечения продовольствием глобальных рынков со стороны Украины – поэтому важно содействие созданию наилучших условий для обеспечения аграрной продукцией (зерновыми, маслом и т.п.). К сожалению, решение по тарифам этому вряд ли будет способствовать.

Кроме того, повышение тарифов может привести к остановке предприятий угольной отрасли, в частности, 40% работающих шахт будут вынуждены остановить добычу из-за повышения себестоимости производства и транспортировки продукции. В результате остановки шахт будет выведено в простой/сокращенно примерно 7,6 тыс. работников, снизятся налоговые поступления в бюджеты разных уровней. А это повлияет и на энергетическую отрасль. В частности, при отсутствии достаточного объема угля на складах ТЭС под риском может оказаться стабильное прохождение осенне-зимнего отопительного сезона 2022-2023 годов.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, главе ГРС Украины Алексею Кучеру, главе Антимонопольного комитета Украины Ольге Пещанской, министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову и главе правления Укрзализныци Александру Камышину с призывом отменить приказ, которым предусматривается повышение тарифов. Более того, ввести мораторий на повышение тарифов во время действия военного положения и на 12 месяцев после его завершения.

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